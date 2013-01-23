Театр "Мост" представит премьеру комедии "Непобедимая Армада"

В Центральном доме литераторов 9 февраля состоится премьера комедии "Непобедимая Армада". Пьеса написана Виктором Коркией по мотивам произведений Лопе де Вега.

"Изящные речи, россыпь шуток и острот, песен и танцев в этой комедии положений делают праздник независимо от даты на календаре", - сообщается в пресс-релизе департамента культуры Москвы.

Режиссер – худрук театра "Мост" Евгений Славутин. В ролях: Марианна Лемешко, Евгений Панферов, Игнат Игнатов, Вера Семёнова, Юрий Огульник, Екатерина Алексашина, Илья Кожухарь, Олег Никитук, Алексей Фортунато и другие.

Заказ билетов по телефонам: (495) 699-88-46, (495) 699-81-37.