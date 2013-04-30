В России празднуют День пожарной охраны

30 апреля отмечается День пожарной охраны. Глава МЧС России Владимир Пучков поздравил сотрудников с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме он, в частности, отметил важность этой профессии в наши дни.

"Огнеборцы ежегодно тушат более ста пятидесяти тысяч пожаров, спасают от гибели и травм десятки тысяч человек. Благодаря эффективной профилактической работе в области пожарной безопасности за последние десять лет на территории нашей страны количество пожаров сокращено практически в два раза", – говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС России.

Он также отметил, что на сегодняшний день в России действует около сорока тысяч общественных объединений пожарной охраны, каждый десятый пожар тушится с участием добровольцев. Это направление также активно развивается в нашей стране в последние годы.

Отметим, что за прошедшие сутки пожарные МЧС России спасли 417 человек, 384 человека – в ходе ликвидации ДТП, обнаружено и обезврежено 160 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиабомбы, психологическая помощь оказана в 47 случаях.

День пожарной охраны в России отмечается ежегодно и уходит корнями в далекое прошлое. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал "Наказ о Градском благочинии". Этим наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Они не только принимали активное участие в тушении пожаров, но и контролировали соблюдение правил пожарной безопасности.

17 апреля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем". С этого момента в нашей стране на протяжении 70 лет отмечался День пожарного. И только с 1994 года праздник приобрел нынешнее название. В 1999 году первый президент России Б. Н. Ельцин подписал указ "Об установлении Дня пожарной охраны" и праздник получил официальный статус.