Парад Дедов Морозов пройдет в центре столицы 29 декабря

Фото: портал Москва 24/Анастасия Самсонова
Парад Дедов Морозов состоится в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В пятницу, 29 декабря, Деды Морозы пройдут по площадкам фестиваля от Тверской площади до площади Революции. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий “Московские сезоны”.
Вначале гостей праздника также порадуют традиционным флешмобом "Обними Деда Мороза", который начнется на Тверской площади в 17:30. Там в декорациях волшебного леса соберутся Деды Морозы в ожидании "обнимашек". Организаторы флешмоба посоветовали загадать самое заветное желание: если обнять новогоднего волшебника, оно обязательно сбудется.
После завершения флешмоба, в 18.00, стартует шествие Дедов Морозов. В сопровождении зажигательных ритмов бразильских барабанов они пройдут до площади Революции. Принять участие в параде сможет любой желающий. Тех, кто придет на мероприятие в костюме новогоднего дедушки, ждут памятные подарки
26 декабря в центре столицы также состоялся парад Снегурочек. Принять участие в традиционном шествии могли все желающие. Снегурочки в сопровождении музыкантов и актеров театра "Огненные люди" в светящихся костюмах прошествовали от памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре до Новопушкинского сквера.
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