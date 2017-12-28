Парад Дедов Морозов пройдет в центре столицы 29 декабря

Фото: портал Москва 24/Анастасия Самсонова

Парад Дедов Морозов состоится в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". В пятницу, 29 декабря, Деды Морозы пройдут по площадкам фестиваля от Тверской площади до площади Революции. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий “Московские сезоны”.

Вначале гостей праздника также порадуют традиционным флешмобом "Обними Деда Мороза", который начнется на Тверской площади в 17:30. Там в декорациях волшебного леса соберутся Деды Морозы в ожидании "обнимашек". Организаторы флешмоба посоветовали загадать самое заветное желание: если обнять новогоднего волшебника, оно обязательно сбудется.

После завершения флешмоба, в 18.00, стартует шествие Дедов Морозов. В сопровождении зажигательных ритмов бразильских барабанов они пройдут до площади Революции. Принять участие в параде сможет любой желающий. Тех, кто придет на мероприятие в костюме новогоднего дедушки, ждут памятные подарки

26 декабря в центре столицы также состоялся парад Снегурочек. Принять участие в традиционном шествии могли все желающие. Снегурочки в сопровождении музыкантов и актеров театра "Огненные люди" в светящихся костюмах прошествовали от памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре до Новопушкинского сквера.