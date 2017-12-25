Парад Снегурочек состоится в центре столицы 26 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Парад Снегурочек пройдет в центре Москвы вечером во вторник, 26 декабря.

Любой желающий сможет принять участие в праздничном шествии, облачившись в наряд внучки Деда Мороза, передает портал мэра и правительства столицы.

Парад стартует в 19:30, а сбор сказочных персонажей запланирован на 19:00 возле памятника Константину Тимирязеву на Тверском бульваре. Снегурочки в сопровождении музыкантов и актеров театра "Огненные люди" в светящихся костюмах пройдут до Новопушкинского сквера. Прогулка займет около 40 минут.

Помощницы Деда Мороза будут петь, танцевать и фотографироваться. В конце пути обладательница самого лучшего костюма получит приз. А тем, кому не удалось подготовить костюм, организаторы выдадут шапочку Снегурочки.

Шествие состоится в четвертый раз. В 2016 году в нем приняли участие более 300 человек. Парад состоится в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который открылся в Москве 22 декабря.

В этом году фестиваль посвятили театральным традициям города – любимым спектаклям, актерам и режиссерам. Красочные мероприятия будут радовать москвичей и гостей столицы на 83 площадках до 14 января.