Председатель Мосгордумы поздравил женщин с Днем матери

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников передал женщинам поздравления с международным Днем матери. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мама − первое, главное слово в жизни каждого", − подчеркнул Шапошников. "Сегодня в нашей стране отмечается теплый, светлый праздник − День матери. С праздником наши дорогие и любимые мамы!", − обратился к женщинам председатель Мосгордумы.

Мама - первое, главное слово в жизни каждого. Сегодня в нашей стране отмечается теплый, светлый праздник - День матери. С праздником наши дорогие и любимые Мамы! #ИсторияДня #ДеньМатери pic.twitter.com/JHjIeZ7tHL — Алексей Шапошников (@shaposhnikov_av) 26 ноября 2017 г.



Ранее с Днем матери женщин поздравил Сергей Собянин. Мэр пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни, отметив, что люди обязаны своим матерям всем, что у них есть.

Кроме того, в преддверии Дня матери мэр наградил 19 многодетных московских семей орденами "Родитель­ская слава" и медалями ордена "Родительская слава". Отмечается, что в столице на соцподдержку семей с детьми направят 49 миллиардов рублей. При этом пять миллиардов рублей предназначаются именно многодетным семьям.

Также сообщается, что в разных странах мира День матери принято отмечать в разные даты. В частности, в России Днем матери стало последнее воскресенье ноября.