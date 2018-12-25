Эксперты посоветовали не пить шампанское с пеплом

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Бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой написано желание, может вызвать отравление. Своим мнением по поводу популярной новогодней традиции поделился ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов, передает РИА Новости.

Эксперт обращает внимание, что бумага не предназначена для употребления в пищу, тем более чернила, которыми пишут желание. Невозможно предугадать, как все это будет взаимодействовать с алкоголем.

В цветной бумаге могут содержаться вредные примеси, напоминают медики. Поэтому если очень хочется соблюдать традицию, лучше взять обычный белый лист и написать желание на очень маленьком кусочке бумаги.