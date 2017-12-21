Главную новогоднюю ель в Кремле украсили в стиле русских ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади в Кремле, украсили петушками, шишками и кренделями. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.
"Дизайнеров в этом году вдохновила идея русских ярмарок, которая традиционно была на Руси очень интересной и популярной", – цитирует слова Крыловой Агентство "Москва". Она уточнила, что для декора ели подобрали свыше 3,5 тысячи игрушек. По словам Крыловой, речь идет о традиционных украшениях новогодних ярмарках прошлого. Это – разноцветные петушки, шишки, крендели. Праздничное оформление дерева дополнили гирлянды, общая длина которых равна примерно одному километру.
Также стало известно, что демонтировать главную новогоднюю ель планируют после 19 января. "По традиции мы демонтируем елку после Крещения". – пояснила Елена Крылова.
Ранее сообщалось о том, что главную новогоднюю елку страны доставили на Соборную площадь Кремля из Подмосковья 17 декабря. Отмечалось, что 90-летнее дерево было ранее срублено в Подольском лесничестве, а путь в центр столицы оно проделало на специальном автопоезде. Высота ели составляет 27 метров, диаметр ее ствола равен 60 сантиметрам.
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