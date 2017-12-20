Гастрономическая ярмарка откроется на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная
Гастрономическая ярмарка будет проходить на площади промышленности на ВДНХ с 22 декабря по 8 января.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ВДНХ, в 15 ярмарочных домиках будут представлены блюда разных народов мира, а также деликатесы к новогоднему столу из мяса кабана, лося, оленя и медведя.
Отмечается, что гости гастрономической ярмарки получат возможность попробовать знаменитые блюда чешской кухни (шпикачки, колбасы и гуляш), а также испанские пончики и татарский плов. Согреться гостям помогут глинтвейн, горячий пунш и лимонад, чай и какао с маршмеллоу. Помимо еды и напитков, на ярмарке предложат приятные новогодние сувениры.
Как уточнили на ВДНХ, ярмарку можно будет посетить с 11:00 до 23:00 в будние дни и с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.
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