Фестиваль Нового года и Рождества откроется на ВДНХ 23 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Фестиваль Нового года и Рождества состоится в Парке ремесел на ВДНХ 23 и 24 декабря.
В лектории павильона №47 для москвичей откроется ярмарка елочных игрушек. Гостей научат расписывать новогодние украшения и пригласят принять участие в битве талантов – арт-батле, сообщает Агентство "Москва".
Украшения, сделанные во время битвы, продадут на благотворительном аукционе. Кроме того, у каждого посетителя будет возможность принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение. Его поместят на елку в "Доме ремесел".
Во время фестиваля все желающие смогут присоединиться к двухдневному квесту "Наш парк ВДНХ" и исследовать территорию парка.
А 15 декабря на Рождественском бульваре откроется Центральный рынок. Там горожане смогут отправить письмо Деду Морозу, сделать яркие фотографии с новогодней атрибутикой и угоститься сладостями.
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