Центральный рынок заработает на Рождественском бульваре 15 декабря

Фото: портал Москва 24

Центральный рынок заработает на Рождественском бульваре неподалеку от Трубной площади с 15 декабря.

Внутри рынка откроется самоварная станция. Ее организуют рядом с оранжевой елкой, собранной из мандаринов. Всех желающих там будут угощать горячим чаем, бубликами и пряниками. Кроме того, на рынке есть фуд-корт, где готовую еду можно будет забрать с собой или съесть прямо на месте, сообщает Агентство "Москва".

Гости смогут сделать оригинальные фотографии с гирляндами, елками, санями и подарками. Здесь же будет действовать "Почта Деда Мороза".

В день открытия посетителей ждут сладкие сюрпризы – пирожки и конфеты, а также выступление фолк-группы "Солнцеворот".

А в новогоднюю ночь для москвичей будут работать 13 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Бульвары, площади и переулки города превратятся в театральные подмостки.