Новогодняя ель высотой 17 метров появилась в парке "Зарядье"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Новогодняя ель высотой 17 метров украсила столичный парк "Зарядье" накануне зимних праздников.
Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе парка, дерево установили у входа, со стороны Васильевского спуска. Праздничный облик ели придают разноцветные шары, а у ее подножия находится перевязанный лентой куб в виде подарка. "Внутри него фотозона, где можно сделать снимки с Щелкунчиком. Неподалеку от ели разместились цифры "2018", – рассказали в "Зарядье".
Кроме того, в воскресенье, 17 декабря, из Подмосковья на Соборную площадь Кремля привезли главную новогоднюю ель страны. 90-летнее дерево, срубленное ранее в Подольском лесничестве, доставили в Кремль на специальном автопоезде. Высота главной ели страны достигает 27 метров, а диаметр ее ствола равен 60 сантиметрам.
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