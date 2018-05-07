Конверт с маркой к 75-летию футбольного матча в освобожденном Сталинграде выпустят 8 мая

07 мая 2018, 21:35
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Конверт с маркой, посвященные 75-летию футбольного матча в освобожденном Сталинграде, выйдут в почтовое обращение 8 мая, сообщили в пресс-службе АО "Марка".
Продукция станет частью серии "К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", пояснили в компании. Речь идет об игре между московским "Спартаком" и сталинградским "Динамо", прошедшей 2 мая 1943 года, сообщает Агентство "Москва".
Идея проведения матча заключалась в том, чтобы создать настроение праздника для населения, показать, что город возвращается к полноценной мирной жизни. Сталинградская команда победила со счетом 1:0. В тот день местный стадион "Азот" был переполнен, на нем собралось около 10 тысяч зрителей.
На конверте с маркой изображена эмблема празднования 75-летия Победы в ВОВ, а также один из моментов матча. Дополнительно к выпуску изготовят штемпель специального гашения для Волгограда.
Ранее сообщалось, что ко Дню Победы в АО "Марка" подготовило тематическую продукцию для коллекционеров: празднично оформленные конверты, марки и маркированные карточки.
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