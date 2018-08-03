15 августа для гостей храма Василия Блаженного проведут бесплатные экскурсии

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатные обзорные экскурсии проведут для гостей храма Василия Блаженного в честь 457-летия собора. Также купить билеты можно будет за полцены, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция пройдет 15 августа с 13:00 до 18:00. Гостям расскажут об истории архитектурного шедевра XVI века и символике русской иконы.

Группы с гидами будут проходить по собору каждый час. Регистрироваться заранее не нужно.

Официальной датой празднования считается 12 июля, однако в этом году праздничные мероприятия перенесли из-за ЧМ-2018.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, известный как храм Василия Блаженного, был построен в 1555–1561 годах по велению царя Ивана Грозного в честь покорения Казанского царства.

С 1990 года собор включен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия в России.