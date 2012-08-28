Частным детским садам Москвы снизили арендную плату

Столичное правительство утвердило постановление о поддержке частных школ и детских садов. Льготная арендная ставка для негосударственных образовательных учреждений в городе снизится до 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. По мнению властей, эта мера благоприятно отразится на расценках обучения.

"В адрес правительства неоднократно поступали обращения от негосударственных школ и детских садов в связи с тем, что установленная арендная плата для них достаточно обременительна. Предлагается установить минимальную ставку для таких учреждений", – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании городского правительства.

Как уточнила в свою очередь заммэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, речь идет о платных частных учреждениях, имеющих лицензию и государственную аккредитацию, которые реализуют образовательные программы дошкольного, а также начального, общего, основного общего, среднего и полного общего образования.

Льготы будут предоставляться по обращению образовательного учреждения. При этом их получат организации, имеющие как вновь заключаемые, так и уже действующие договоры аренды, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

"Мы надеемся, что эти негосударственные образовательные учреждения учтут понижение ставки арендной платы в своих расценках для образования детей", – отметила на заседании Сергунина.