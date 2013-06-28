Пожарный погиб при ликвидации пламени в подмосковном поселке

Помощник начальника пожарного патруля УФПС по Московской области погиб в ходе тушения пожара.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 29-летний пожарный участвовал в ликвидации пламени в поселке Обухово Ногинского района Подмосковья. По неустановленной причине в баллонах спасателей закончилась дыхательная смесь, и один из них отравился угарным газом.

Следователи устанавливают причины возгорания, исправность оборудования, квалификацию сотрудников, а также соблюдение правил безопасности при тушении пожаров.