Учеников сгоревшей в Подмосковье школы перевели в соседнюю

Ученики сгоревшей школы в Талдомском районе Подмосковья окончат учебный год в соседнем учебном заведении. Учащихся Квашенковской школы вместе с педагогами и бригадой поваров приняли в Кошелевской школе. Они будут учиться в первую смену, а вторая смена останется за местными учащимися, сообщается на сайте районной администрации.

Напомним, пожар в Квашенковской школе произошел 7 мая. Огонь полностью уничтожил крышу двухэтажного здания, выгорели кабинеты второго этажа, залит водой и требует ремонта первый этаж, сгорели и повреждены системы отопления, электрообеспечения, водоснабжения, а также большая часть имущества и инвентаря. Сумма материального ущерба от пожара оценивается миллионами рублей.