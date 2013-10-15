Пожар в строящемся здании на западе Москвы потушен

Пожарным удалось потушить возгорание в строящемся здании по адресу улица Лобачевского. "В 19.13 пожар был локализован, а в 19.49 - потушен. Его площадь составила 200 квадратных метров", - сообщил М24.ru представитель столичного главка МЧС.

По его словам, в результате происшествия пострадавших нет, так как была проведена своевременная эвакуация рабочих. "В настоящее время количество эвакуированных человек уточняется", - отметил собеседник.

Напомним, что на первом и цокольном этажах строящегося здания на западе Москвы вечером 15 октября вспыхнул пожар. Заявка о возгорании поступила на пост дежурного в 18.37. Через 9 минут на место прибыл первый пожарный расчет.