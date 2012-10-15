На рынке в Новой Москве загорелись бытовки

В Новой Москве загорелся Хованский строительный рынок. Пламя вспыхнуло в двухэтажных бытовках мигрантов. Огонь удалось потушить, хотя этому мешали владельцы торговых точек, пытавшиеся спасти свое имущество

На рынке в Новой Москве 15 октября загорелись бытовки, оборудованные для проживания. ЧП произошло в деревне Саларьево по Киевскому шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Горят бытовки, оборудованные под жилье, на площади 100 квадратных метров", - заявили в ведомстве.

По данным агентства "Интерфакс", пожарным удалось потушить огонь в 11.21, жертв и пострадавших нет.