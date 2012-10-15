Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября 2012, 11:14

Происшествия

На рынке в Новой Москве загорелись бытовки

В Новой Москве загорелся Хованский строительный рынок. Пламя вспыхнуло в двухэтажных бытовках мигрантов. Огонь удалось потушить, хотя этому мешали владельцы торговых точек, пытавшиеся спасти свое имущество

На рынке в Новой Москве 15 октября загорелись бытовки, оборудованные для проживания. ЧП произошло в деревне Саларьево по Киевскому шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Горят бытовки, оборудованные под жилье, на площади 100 квадратных метров", - заявили в ведомстве.

По данным агентства "Интерфакс", пожарным удалось потушить огонь в 11.21, жертв и пострадавших нет.

пожары Новая Москва чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика