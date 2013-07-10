Трансформаторная подстанция загорелась в Большом Саввинском переулке

В Большом Саввинском переулке загорелась трансформаторная подстанция - небольшое одноэтажное здание. Сообщение о пожаре на пульт спасения поступило около 23.38 9 июля.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 00.11 возгорание ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В результате инцидента никто не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.