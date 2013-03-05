05 марта 2013, 08:35ЧП
Два человека погибли в пожаре на западе столицы
Тела двух погибших найдены утром 5 марта после пожара в частном доме в деревне Орлово, на западе столицы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены 2 погибших", - говорится в сообщении.
Причины пожара устанавливаются.
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