Два человека погибли в пожаре на западе столицы

Тела двух погибших найдены утром 5 марта после пожара в частном доме в деревне Орлово, на западе столицы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены 2 погибших", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

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