Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на севере Москвы.

Возгорание в одной из квартир на третьем этаже дома № 7 в 3-м Михалковском переулке произошло в субботу, 27 октября, около 13.00, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Около 15 минут пожарные вскрывали усиленную стальную дверь, одновременно пытаясь проникнуть в горящую квартиру через окно.

Из квартиры были вынесены без сознания мужчина и женщина. Один из пострадавших скончался. Второй - по прежнему находится в критическом состоянии.

Пожар ликвидирован.

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