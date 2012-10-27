Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2012, 13:59

Происшествия

Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара на севере Москвы.

Возгорание в одной из квартир на третьем этаже дома № 7 в 3-м Михалковском переулке произошло в субботу, 27 октября, около 13.00, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Около 15 минут пожарные вскрывали усиленную стальную дверь, одновременно пытаясь проникнуть в горящую квартиру через окно.

Из квартиры были вынесены без сознания мужчина и женщина. Один из пострадавших скончался. Второй - по прежнему находится в критическом состоянии.

Пожар ликвидирован.

пожар пожарные чп

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика