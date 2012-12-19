В результате пожара на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на севере Москвы. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном выселенном здании в Соболевском проезде, дом 20, строение 2.

Прибывшие на место пожарные сумели быстро потушить огонь – площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, однако под завалами частично обрушившихся перекрытий было найдено тело погибшего.

Предположительно, погибший мужчина – без определенного места жительства, передает "Интерфакс".

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