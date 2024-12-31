Президент Киргизии подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий

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В Киргизии начал действовать закон о реабилитации жертв политических репрессий с 1917 по 1953 год. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, пишет РИА Новости.

Исходя из документа, реабилитация коснется лиц, осужденных по политическим мотивам на основании уголовного кодекса РСФСР, действовавшего на нынешней территории Киргизии до 1961 года, за деяния, которые не признаны представляющими опасность обществу.

Согласно закону, признаками политической репрессии являются решения власти, органов управления, исполнительных органов, советских общественных и общественно-политических организаций, принятых в период с 1917 года по 1953 год.

Однако реабилитации не подлежат лица, в отношении которых в материалах уголовных дел имеется совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность привлечения их к ответственности за предательство родины, совершенное лицом, призванным на военную службу на территории Кыргызстана и принимавшим участие во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в рядах военнослужащих или командного состава.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил, что российская сторона не занимается религиозными репрессиями. Так диппредставитель ответил на обвинения США в адрес России в якобы произвольном преследовании крымско-татарских активистов, представителей экстремистской организации "Свидетели Иеговы", мусульман, буддистов и евреев.

Дипломат категорически отверг их, подчеркнув, что подобные заявления искажают действительность. Аскальдович сделал акцент на том, что все нарушители закона получают наказание за свои преступления. По его мнению, американские власти пытаются сеять межконфессиональные распри, чтобы реализовывать свои геополитические задачи.