Белоруссия заменила ядерное оружие на своей территории

Фото: depositphotos/trekandshoot

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал про замену ядерного оружия в республике. Его заявления передает агентство БелТА.

По словам главы государства, ядерное оружие Белоруссии было вывезено в Россию. После этого в республику направили новейшие снаряды.

Белорусский лидер объяснил, что такие мероприятия нужны для обновления снарядов. Он уточнил, что на обслуживание ядерного оружия расходуется много средств.

"Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. И с самолетов, и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем", – отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна стала по-настоящему ядерным государством благодаря России. Лукашенко добавил, что республика готова развивать не только свою отрасль, но и выйти на международную арену, помогая возводить АЭС другим государствам. Кроме того, Минск рассчитывает возобновить работы по созданию ядерного центра в республике.

