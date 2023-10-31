На Украине пожаловались на трудное положение из-за решения США помогать Израилю

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На Украине заявили, что страна оказалась в трудном положении из-за решения Соединенных Штатов помогать Израилю. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети депутата Верховной рады Ярослава Железняка.

"Для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 миллиард долларов будет трудно найти без них", – высказался он.

Ранее в палату представителей конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Эта сумма соответствует объему средств, который ранее американский лидер Джо Байден предлагал, запрашивая у конгресса общий пакет, включавший в себя траты и на Израиль, и на Украину, и на Тайвань.

До этого издание SVT писало, что США попытаются воспользоваться обострением палестино-израильского конфликта, чтобы скрыть свое поражение на Украине. Автор статьи отметил, что сейчас все внимание СМИ концентрируется на происходящем в секторе Газа, а не на Украине.



Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ