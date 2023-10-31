Попытки США подорвать конституционный строй в России обречены на провал – посол РФ

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Попытки США подорвать конституционный строй, а также межнациональное и межрелигиозное согласие в России обречены на провал. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал диппредставительства.

"Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство Российской Федерации. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки", – заявил он.

Антонов напомнил, что Россия испокон веков отличалась межнациональным и межрелигиозным согласием. По его мнению, Вашингтону необходимо вместо разжигания конфликтов по всему миру озаботиться безопасностью собственных граждан, страдающих от эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне