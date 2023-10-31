Захарова заявила, что ООН после беспорядков в Махачкале дает избирательные оценки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ООН после беспорядков в Махачкале дает избирательные оценки. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Захарова прокомментировала заявление представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который осудил действия и слова людей, устроивших беспорядки в аэропорту Махачкалы.

По ее словам, ООН не стала делать подобных заявлений из-за погибших в секторе Газа сотрудниках международной организации.

"Удивительная избирательность в оценках. Фантастическое лицемерие", – написала она.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в ООН должны осудить и преследования киевским режимом Украинской православной церкви. Захарова напомнила, что ни Генсек ООН, ни его официальный представитель ни разу не высказывались в защиту православных верующих на Украине, несмотря на то, что Россия "буквально завалила" Секретариат ООН материалами по этой теме.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило по факту произошедшего уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.



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