13:26Политика
Мэр Киева заявил об отсутствии водоснабжения у 80% жителей города
Фото: depositphotos/Alekcey
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 80% жителей украинской столицы остались без водоснабжения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Из-за повреждения энергообъекта около Киева 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения", – сообщил Кличко.
Он посоветовал горожанам запастись водой.
До этого мэр столицы Украины сообщал, что в некоторых районах Киева также отсутствует электричество после ударов по объектам критической инфраструктуры.
Утром 31 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она распространялась на Киевскую, Кировоградскую, Житомирскую, Николаевскую, Одесскую и другие области страны. Жителям порекомендовали незамедлительно спуститься в укрытия.
Позже заместитель руководителя администрации президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на объектах инфраструктуры Украины в срочном порядке отключат электричество после ударов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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