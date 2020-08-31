Песков опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Путина Трампу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы пропущенном звонке Владимира Путина Дональду Трампу.
"Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается", – сказал Песков РИА Новости.
Ранее экс-глава администрации Терезы Мэй Ник Тимоти рассказал о случае, о котором кто-то упомянул в 2017 году во время официальной встречи с британской делегацией в Белом доме.
Якобы президент РФ звонил американскому коллеге, но советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн не сообщил о звонке, из-за чего Трамп накричал на него.
По словам экс-чиновника, после этого президент США заявил Флинну: "Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной".
Ранее Трамп назвал Владимира Путина шахматистом мирового класса, сравнив мировую политику с интеллектуальной игрой, которая посильна только гроссмейстерам.
По его мнению, мировыми мастерами являются лидеры РФ, КНР, КНДР и Турции, и Джо Байдену с ними не сравниться.
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