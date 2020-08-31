Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "Вечерняя Москва".

"Возможность телефонного разговора в течение 31 августа с президентом Владимиром Путиным прорабатывается", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Абэ решил лично разъяснить иностранным лидерам свое решение уйти в отставку. Премьер-министр уже поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.

Он будет исполнять обязанности премьера, пока не будет выбрана новая кандидатура. Абэ заявил, что сожалеет, что на посту премьера Японии так и не подписал мирный договор с Россией.