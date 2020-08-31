В Черногории оппозиция объявила о "падении режима" по итогам выборов

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Фото: TASS/EPA/BORIS PEJOVIC
Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич объявил о "падении режима" в Черногории.
""Режим совершенно точно пал, вы увидите, что по мере подсчета голосов отрыв оппозиции от правящей партии и ее сателлитов только возрастет", – заявил он ТАСС.
По словам профессора, первым шагом станет отмена Закона о свободе вероисповедания, затем принятие закона о люстрации и закона о происхождении имущества.
Последний определит отношение к тем, кто "довели страну до безнадежности, добились несметных богатств и сделали нищими остальных граждан Черногории".
"В настоящий момент мы думаем, что лучшим решением для Черногории станет экспертное правительство, это лучшее решение для народа", – добавил Кривокапич.
При этом президент Черногории Мило Джуканович не признал поражение. Глава государства заявил, что необходимо дождаться официальных результатов.
"Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов", – отметил Джуканович.
По данным экзитполов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) набирает 34,4 процента голосов. В то же время оппозиционные коалиции "За будущее Черногории" и "Мир – наша нация" набирают 33,4 и 12,5 процентов. Таким образом, при объединении они наберут около 46 процентов.
В 2019 году двух граждан России признали виновными в попытке путча в Черногории. Высший суд страны постановил, что Эдуард Шишмаков и Владимир Попов намерено участвовали в госперевороте в стране в 2016 году.
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