Дональд Трамп заявил об опасности членства Черногории в НАТО

19 июля, 12:57
Фото: АР/Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп заявил, что членство Черногории в Североатлантическом альянсе несет в себе серьезную опасность для остальных стран, передает "Вечерняя Москва".
Президент США отметил, что Черногория – это "крошечная страна с агрессивным народом". По словам Трампа, в один момент Черногория может разозлиться и начнется третья мировая война.
Помимо этого, Трамп выразил сомнение в дальнейшей необходимости коллективной обороны стран-членов НАТО.
Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Путина ответственным за якобы произошедшее вмешательство России в американские выборы в 2016 году и отказался комментировать вопрос, были ли правдой слова Путина по этой теме на пресс-конференции в Хельсинки.
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