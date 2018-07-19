Трамп оценил "ответственность Путина" за вмешательство в выборы в США

19 июля, 10:21
Фото: depositphotos/actionsports
Дональд Трамп назвал Владимира Путина ответственным за якобы произошедшее вмешательство России в американские выборы в 2016 году.
По его словам, он несет личную ответственность как глава государства. "Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране. Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным", – заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
Он также отказался комментировать вопрос, было ли правдой, что Путин говорил о выборах в США на пресс-конференции в Хельсинки.
Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин полагает, что заявления Трампа продиктованы прессингом после встречи. Американский лидер полагал, что в целом итоги переговоров воспримут положительно. "Все получилось наоборот, в США Трампа теперь считают национальным предателем и изменником родины. Понятно, что из-за этого он должен отчасти скорректировать свою позицию. Начинается новая волна охоты на ведьм и истерик, которые были в начале его правления", – цитирует Блохина RT.
Политолог отметил, что действия Трампа в Хельсинки также стали сюрпризом для истеблишмента, считавшего, что президент уже подчинился правилам игры. Предполагалось, что после встречи отношения ухудшатся, а вместо этого они стали налаживаться. Трамп признал Россию полноправным партнером.
До интервью CBS Трамп заявил в Хельсинки, что в скандале с предполагаемым российским влиянием на выборы в США виноваты обе стороны. Это высказывание стало предметом яростной критики в стране. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы, а затем заявил, что оговорился и имел в виду, что Россия могла вмешаться в кампанию.
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