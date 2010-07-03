В Черногории двух россиян признали виновными в попытке госпереворота

Двух граждан России признали виновными в попытке путча в Черногории. Высший суд страны постановил, что Эдуард Шишмаков и Владимир Попов намерено участвовали в госперевороте в Черногории в 2016 году, передает РИА Новости.
"Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, отдавая себе отчет, ... зная о том, что их действия незаконны, умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО", – огласила решение судья Сузана Мугоша.
Россияне, которые якобы участвовали в перевороте, получили 15 лет (Эдуард Шишмаков), и 12 лет (Владимир Попов) заключения.
Кроме того, Высший суд Подгорицы осудил лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича на 5 лет по делу о госперевороте.
Ранее прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил Россию в причастности к попытке переворота осенью 2016 года. По мнению Катнича, речь идет о неких российских органах власти, которые причастны к попытке переворота, предпринятой с целью не допустить вступления Черногории в НАТО. Прокурор призвал Россию "провести расследование в отношении этих органов".
Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории арестовали 14 сербов – членов организации, которая якобы готовила заговор. По словам властей, группа была организована "русскими националистами".
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