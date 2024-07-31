Володин: депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после завершения весенней сессии депутаты поедут в избирательные округа, а не в отпуска, передает РИА Новости.

Он напомнил, что у политиков не бывает отпусков.

"Сейчас все считают, а сколько у депутатов отпуска, куда они поедут. В избирательные округа поедут. Тот, кто собирается переизбираться", – заявил Володин в ходе подведения итогов весенней сессии.

В заключение спикер ГД добавил, что на Мальдивы никто не собирается.

Ранее прием заявок на онлайн-голосование в рамках выборов-2024 открылся на портале "Госуслуги". Выборы разных уровней состоятся в единый день голосования 8 сентября в 83 регионах России. В их рамках голосование может длиться до трех дней в зависимости от области, на которой оно будет проходить.

Граждане страны могут определиться с выбором способа голосования в срок до:



2 сентября – при трехдневном голосовании;

3 сентября – при двухдневном голосовании;

4 сентября – при однодневном голосовании.

Выразить свою позицию онлайн, воспользовавшись федеральной платформой дистанционного электронного голосования, смогут россияне из 25 регионов страны. Для участия в ДЭГ им будет необходимо подать соответствующее заявление на "Госуслугах". При этом жители Москвы будут голосовать на портале mos.ru.

Кроме того, на портале "Госуслуги" граждане России могут уточнить, какие именно выборы пройдут в их регионе, кто принимает в них участие и сколько способов голосования им доступно. Эту информацию они найдут в личном кабинете избирателя.