Премьер-министр Великобритании призвал освободить осужденного за госизмену Кара-Мурзу

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости освобождения публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Соответствующее обращение было опубликовано на его странице в социальной сети Twitter.

"Это продиктованное отчаянием и ни на чем не основанное решение. Отказ удовлетворить жалобу Кара-Мурзы ничем нельзя оправдать", – отметил он.

Сунак добавил, что Кара-Мурзу необходимо немедленно освободить. По его словам, власти Великобритании оказывают поддержку ему и его семье.

Ранее сообщалось, что Первый апелляционный суд оставил в силе приговор, вынесенный Кара-Мурзе, его приговорили к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене. Публициста также обвиняют в ряде других преступлений.

Отмечается, что жалоба, направленная адвокатами публициста, не была удовлетворена.

17 апреля этого года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ и руководстве нежелательной организацией.



В Госдуме увеличили срок наказаний за госизмену, диверсии и теракты