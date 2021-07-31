Олег Леонов сдал в избирком подписи для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Фото: Александра Иванова

Независимый кандидат в Госдуму по 208 округу столицы (ЦАО) Олег Леонов сдал в избирательную комиссию 14 911 подписей в поддержку своего выдвижения.

По словам самовыдвиженца, в ходе подписной компании его команда столкнулась с рядом трудностей.

"Было много провокаций. Но мы справились. Я горжусь своей командой. Горжусь ребятами, которые проделали такую титаническую работу. Их больше 400 человек! Благодаря им ни разу не пожалел о решении идти самовыдвиженцем. А благодаря избирателям понимаю – мы пойдем до конца", – сказал Леонов.

Он отметил, что всего сборщики собрали 23 789 подписей. По словам Леонова, после внутренней проверки подписных листов на ошибки в избирком передали 14 911.

Согласно закону, чтобы избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженца кандидатом в депутаты нижней палаты парламента, допустимый процент брака в сданных им подписях не должен превышать 5%.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

