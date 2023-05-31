Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о двойном гражданстве. Документ размещен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", – указано в документе.

В феврале этого года ряд деятелей Абхазии выступили против вхождения в состав России или Союзного государства на фоне слухов о таком решении президента республики. Между тем они отметили, что Абхазия стремится к дружественным отношениям со всеми народами и государствами, в том числе и с Россией.

Впоследствии глава Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба опроверг слухи о планах вхождения в состав РФ. Он также добавил, что признание независимости республики не подлежит пересмотру, сославшись на Конституцию Абхазии.