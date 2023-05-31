Эрдоган не поедет в Молдавию на саммит ЕПС – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не посетит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех чиновников, участвующих в подготовке встречи.

Мероприятие пройдет 1–2 июня по инициативе президента Молдавии Майи Санду. Проведут саммит на территории винодельни Мими в Бульбоаке. В населенном пункте также находятся военный полигон и база Дачия.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Эрдоган подтвердили намерение провести двустороннюю встречу. При этом Песков подчеркнул, что ее дата и место еще не согласованы.