ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ в ДНР. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении уточняется, что пункт находился в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Уточнялось, что сделали это при помощи удара высокоточным оружием по месту стоянки военных кораблей в порту Одессы.

До этого ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр. В результате этого были поражены ангары с оружием и боеприпасами.