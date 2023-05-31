В Польше может вспыхнуть гражданская война из-за закона о "влиянии России" – СМИ

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Риск гражданской войны существует в Польше из-за принятия закона, который создает комиссию по изучению "влияния России". Такое мнение высказал обозреватель Войцех Кось в материале для Politico.

Журналист считает, что президент Польши Анджей Дуда может использовать этот закон и под предлогом "искоренения агентов Кремля" преследовать своих оппонентов. К ним обозреватель отнес лидера польской оппозиции Дональда Туска.

"Президент Анджей Дуда сегодня серьезно ослабил нашу страну, как внутри, так и за ее пределами. Он решил развязать гражданскую войну в Польше", — приводит издание заявление главы партии "Польша 2050" Шимона Головни.

Правительство США также заявило об озабоченности из-за данного законопроекта, пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что Польша ввела санкции против 15 россиян. В польском МИД пояснили, что это было сделано из-за сохранения в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала польского телевидения Polonia Андрея Почобута.