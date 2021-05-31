Захарова завила, что попытки ЕС поучать Россию обречены на неудачу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предпринимаемая Евросоюзом политика поучительства по отношению к России никогда не срабатывала и обречена на неудачу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Политика одностороннего поучительства, которую почему-то посчитал выходом из сложившейся ситуации Брюссель, она не срабатывает, она не сработала. Почему же она должна сработать в будущем?" – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Захарова заявила, что введение Евросоюзом запрета на полеты через воздушное пространство Белоруссии является безответственным решением, ставящим под угрозу безопасность пассажиров.

Она отметила, что Евросоюз за мгновение успел создать огромные проблемы для простых граждан, проявляя при этом нерасторопность в решении реальных проблем.