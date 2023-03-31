В офисе Зеленского назвали нелепым предложение Лукашенко о перемирии

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что считает предложение лидера Белоруссии Александра Лукашенко нелепым. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным", – отметил Подоляк.

Он добавил, что те, кто выступает с похожими предложениями, являются странными миротворцами.

Ранее Лукашенко во время обращения с посланием к народу и парламенту предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения боевой техники. Он подчеркнул, что остановиться надо уже сейчас, пока не началась эскалация. Белорусский лидер указал, что если Запад предпримет попытку применения перемирия в собственных целях, то России необходимо будет задействовать мощь военно-промышленного комплекса и остановить эскалацию.



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