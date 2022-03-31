Премьер Италии рассказал о мнении Путина по поводу встречи с Зеленским

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с ним сказал, что время для встречи с Владимиром Зеленским еще не наступило.

Он рассказал, что сообщил российскому лидеру о том, что для развязывания некоторых основных узлов нужна встреча с Зеленским.

"Ответ был: время еще не пришло, нужно, чтобы переговорщики продвигались вперед", – отметил Драги.

Также итальянский премьер спросил у Путина, предусмотрено ли прекращение огня и когда. Президент РФ сообщил, что на переговорах были сделаны маленькие шаги вперед, позиции сторон по многим проблемам немного сблизились.

Также Драги рассказал, что Путин в разговоре с ним сообщил о продолжении действия контрактов на поставки российского газа в евро и долларах. Он подчеркнул, что перевод оплаты с евро и долларов на рубли – это внутренний вопрос России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей.

Глава российский делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

Новый раунд переговоров РФ и Украины состоялся во вторник, 29 марта, в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, причем как в политическом, так и в военном аспектах.

Также он заявил, что представители украинской стороны передали письменные предложения, подтверждающие стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

