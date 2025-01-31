Депутат Лантратова предложила ввести скидку 50% на оплату связи для ветеранов СВО

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В России для ветеранов боевых действий могут ввести скидку в размере 50% на оплату услуг телефонной связи и интернета. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Ее обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина передает RT.

По ее словам, для участников боевых действий связь имеет особое значение, поскольку они составляют важную часть социальной интеграции, получении медицинской помощи и доступе к информации.

Также Лантратова отметила, что ветераны и участники специальной военной операции внесли значительный вклад в безопасность России, поэтому страна должна обеспечить их положение в обществе и доступность к базовым услугам.

"Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной", – добавила парламентарий.

Доступные мобильная связь и интернет помогут этой категории граждан укрепить общение с семьями, близкими людьми, организациями и компаниями, а также позволит эффективно использовать программы поддержки, подчеркнула депутат.

Между тем студенты вузов Москвы помогают участникам СВО, членам их семей и жителям новых регионов. Молодые люди организовывают сбор гуманитарной помощи в учебных заведениях, выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

"Мосволонтер" объединяет волонтерские центры 171 вуза столицы.