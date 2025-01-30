В ГД предложили выделить 150 кубометров древесины для участников СВО

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В России для участников СВО и членов их семей могут установить дополнительный норматив заготовки древесины в объеме не менее 150 кубометров. Изменения в Лесной кодекс предложила внести зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По словам депутата, государственная поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением.

"В ряде субъектов для участников СВО, а также членов их семей установлен дополнительный норматив заготовки древесины для собственных нужд в приоритетном порядке. Данная мера социальной поддержки очень актуальна для граждан, проживающих в сельской местности", – приводит RT слова Оглоблиной.

Она пояснила, что древесину можно направить на строительство и ремонт жилых домов, а также хозпостроек.

Соответствующее обращение направлено на имя руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Советникова.

Между тем студенты вузов Москвы помогают участникам СВО, членам их семей и жителям новых регионов. Молодые люди организовывают сбор гуманитарной помощи в учебных заведениях, выступают в госпиталях, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

"Мосволонтер" объединяет волонтерские центры 171 вуза столицы.