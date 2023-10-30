Фото: 123RF/bumbledee

Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

По его словам, по сути, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный является единственной фигурой в украинской политике, пользующейся уважением военных. При этом, подчеркнул он, в украинской армии признают сильную нехватку вооружения и снарядов.

"Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде", – сказал Твардох, подчеркнув, что в текущих условиях украинские военные не представляют, как можно восстановить границы 2014 года.

Ранее сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

Владимир Путин рассказал, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Несмотря на это, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он. Москва в ответ реагирует соответствующим образом.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены