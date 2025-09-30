Baijiahao: предложения Лаврова по реформированию Совбеза ООН вызвали негодование в Японии

Фото: kremlin.ru

Предложения главы МИД РФ Сергея Лаврова по реформированию Совбеза ООН вызвали негодование у властей Японии, сообщает RT со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

Министр предложил увеличить в СБ ООН представительство стран Африки и Латинской Америки, а также поддержал заявки на статус постоянных членов Совбеза Бразилии и Индии.

В СМИ это назвали "искусным дипломатическим жестом" и отметили, что "мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами".

Ранее стало известно, что Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи организации. Стороны обсудили наиболее острые международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт, а также выразили твердый настрой на дальнейшее сотрудничество.

