26 сентября, 04:12

Политика

Лавров и Гутерриш обсудили Украину и конфликт на Ближнем Востоке

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обсудили наиболее острые международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. Лавров подчеркнул важность того, чтобы Секретариат ООН действовал беспристрастно и равноудаленно в соответствии с Уставом всемирной организации.

На встрече также рассмотрели актуальные вопросы реформирования ООН в контексте инициативы Гутерриша "ООН-80". Глава МИД РФ отметил, что преобразования должны носить выверенный характер, обеспечивать сохранение институциональных основ ООН и "разделения труда" между ее главными органами.

Обе стороны выразили твердый настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия РФ и ООН. В частности, Лавров подчеркнул приверженность российской стороны центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

Ранее Гутерриш указал, что текущий состав Совбеза ООН соответствуют реалиям 1945 года, а не современного мира, в связи с чем организация нуждается в реформе. Он добавил, что с симпатией относится к предложениям ограничить право вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека. По словам Гутерриша, в вопросе реформы уже наблюдается определенный прогресс. К примеру, несколько стран из постоянной пятерки членов ООН признали, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

Песков прокомментировал заявления Трампа во время Генассамблеи ООН

политика

