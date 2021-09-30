Зеленский просил Эрдогана поговорить с Путиным об освобождении украинских граждан

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Владимир Зеленский во время Генассамблеи ООН передал Реджепу Тайипу Эрдогану список из почти 450 осужденных в РФ украинцев и попросил поговорить об этом с Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков", – приводит РИА Новости слова Кулебы.

Он отметил, что список был также передан генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену.

Кроме того, Зеленский наедине пообщался с Эрдоганом по этому вопросу.

"Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным", – добавил Кулеба.

Накануне в Сочи прошли переговоры лидеров России и Турции. По их итогам Эрдоган заявил, что встреча с Владимиром Путиным была продуктивной. Политики обсудили двусторонние отношения, экономику, пандемию коронавируса и другие вопросы.

